29 تشرين الأول 1956 – قوات الاحتلال الإسرائيلى ترتكب مجزرة كفر قاسم بحق الفلسطينيين

دمشق-سانا
1888 – توقيع اتفاقية القسطنطينية الخاصة بحرية الملاحة في قناة السويس.
1923 – إعلان قيام الجمهورية التركية على أنقاض الدولة العثمانية المنهارة، وكان أول رئيس لها مصطفى كمال أتاتورك.
1954 – الرئيس المصري جمال عبد الناصر يحل جماعة الإخوان المسلمين إثر محاولة اغتيال فاشلة استهدفته.
1956 – قوات الاحتلال الاسرائيلى ترتكب مجزرة كفر قاسم بحق الفلسطينيين.
2005 – تفجير إرهابي في وسط العاصمة الهندية نيودلهي يوقع ستين قتيلاً ومئات الجرحى.
2013 – افتتاح نفق القطارات مرمراي تحت مضيق البوسفور.
من مواليد هذا اليوم..
1897 – جوزيف غوبلز، وزير الدعاية السياسية في ألمانيا النازية.
1920 – باروج بيناسيراف، عالم أمريكي في علم المناعة حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1980.
1929 – يفغيني بريماكوف، سياسي روسي.
من وفيات هذا اليوم…
1933 – بول باينلوف، رئيس وزراء فرنسا.
1971 – أرني تيسيليوس، عالم كيمياء حيوية سويدي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1948.
2002 – غلين مكوين، رسام رسوم متحركة أمريكي.