29 تشرين الأول 1956 – قوات الاحتلال الإسرائيلى ترتكب مجزرة كفر قاسم بحق الفلسطينيين

دمشق-سانا

1888 – توقيع اتفاقية القسطنطينية الخاصة بحرية الملاحة في قناة السويس.

1923 – إعلان قيام الجمهورية التركية على أنقاض الدولة العثمانية المنهارة، وكان أول رئيس لها مصطفى كمال أتاتورك.

1954 – الرئيس المصري جمال عبد الناصر يحل جماعة الإخوان المسلمين إثر محاولة اغتيال فاشلة استهدفته.

1956 – قوات الاحتلال الاسرائيلى ترتكب مجزرة كفر قاسم بحق الفلسطينيين.

2005 – تفجير إرهابي في وسط العاصمة الهندية نيودلهي يوقع ستين قتيلاً ومئات الجرحى.

2013 – افتتاح نفق القطارات مرمراي تحت مضيق البوسفور.

من مواليد هذا اليوم..

1897 – جوزيف غوبلز، وزير الدعاية السياسية في ألمانيا النازية.

1920 – باروج بيناسيراف، عالم أمريكي في علم المناعة حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1980.

1929 – يفغيني بريماكوف، سياسي روسي.

من وفيات هذا اليوم…

1933 – بول باينلوف، رئيس وزراء فرنسا.

1971 – أرني تيسيليوس، عالم كيمياء حيوية سويدي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1948.

2002 – غلين مكوين، رسام رسوم متحركة أمريكي.