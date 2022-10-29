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دونيتسك وخيرسون: القوات الروسية صدت قصف نظام كييف لأراضينا

2022-10-29

موسكو-سانا

أكدت سلطات جمهورية دونيتسك الروسية أن تقدم القوات المسلحة الروسية في شمال وشمال غرب الجمهورية، يجبر القوات الأوكرانية على سحب المدفعية وخفض القصف.

ونقل موقع روسيا اليوم عن اللفتنانت كولونيل في قوات دونيتسك أندريه بايفسكي قوله إن عدد القذائف التي اطلقتها القوات الأوكرانية على المدن والقرى في الجمهورية انخفض من 400 إلى 180 يومياً، مقارنة بالفترات الماضية.

بدوره أكد نائب رئيس إدارة مقاطعة خيرسون كيريل ستريموسوف أن القوات الروسية تحتفظ بمواقعها بالمقاطعة، وأوقفت جميع محاولات القوات الأوكرانية لاختراق الدفاعات.

وقلل ستريموسوف من فرص تقدم قوات نظام كييف على جبهة المقاطعة، مشدداً على أن فرص القوات الأوكرانية للتقدم “ضعيفة للغاية”، والقوات الروسية تصد كل المحاولات بهذا الخصوص.

وقال ستريموسوف: إن “القوات الروسية في مواقعها، ولم تتحرك إلى أي مكان رغم محاولات النازيين الأوكرانيين المستمرة لاقتحام أراضي مقاطعة خيرسون”.

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