انقطاع جزئي للخدمة في منصات فيسبوك وإنستغرام وواتساب

واشنطن-سانا

تعرضت منصات التواصل الاجتماعي لشركة ميتا الأمريكية فيسبوك وإنستغرام وواتسآب ‏لانقطاع جزئي في الخدمة في العديد من دول العالم.‏

وذكر موقع داون ديتيكتور المعني برصد أعطال المواقع الإلكترونية أنه “سجل آلاف التقارير عن تعطل جميع هذه الخدمات مع تلقيه بلاغات عن وجود مشكلات مع تطبيق المراسلة فيسبوك-ماسنجر” مشيراً إلى أنه من أبرز الشكاوى الواردة عدم القدرة على تحديث خلاصة الأخبار أو عدم تحميل الصور والمحتوى على الإطلاق كما أنه قد يفشل كل من موقعي فيسبوك وإنستغرام تماماً في التحميل على متصفح سطح المكتب.

ولم تصدر شركة ميتا أي بيان بشأن الأعطال لغاية الآن.

وكانت خدمات منصات فيسبوك وواتس آب وانستغرام للتواصل الاجتماعي تعطلت في الرابع من تشرين الأول العام الماضي بصورة مفاجئة في معظم أنحاء العالم ولم تعد للعمل بشكل طبيعي إلا بعد عدة ساعات.

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