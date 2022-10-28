تجدد المظاهرات في تشيكيا احتجاجاً على دعم حكومتهم لنظام كييف

براغ-سانا

تظاهر عشرات الآلاف من المواطنين التشيك مجدداً وسط العاصمة براغ، احتجاجاً على سياسات حكومة بلادهم والاتحاد الاوربي الداعمة لنظام كييف مطالبين الحكومة بالاستقالة.

ونظمت المظاهرة تحت شعار (الثورة السلمية تشيكياً بالمرتبة الاولى) وتحدث خلالها نواب ورئيس الحكومة التشيكية السابق ييرجي باروبيك الذي نبه إلى أن مئات الشركات التشيكية ستعلن إفلاسها بسبب سياسات الطاقة القصيرة النظر التي تتبعها الحكومة التشيكية والمفوضية الأوروبية.

وكان عشرات الآلاف من التشيك تظاهروا عدة مرات في براغ وغيرها من المدن احتجاجاً على سياسات الحكومة التشيكية والاتحاد الاوروبي وحلف الناتو مطالبين بانسحاب بلادهم من الحلف وبالتوقف عن إعطاء الاولوية لأوكرانيا على حساب المصالح التشيكية.

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