الجو صحو بشكل عام غداً ومائل للبرودة ليلاً

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي ضعيف مترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة، ومائلاً للبرودة ليلاً، ويحذر من تشكل الضباب على المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية، وسديمياً على المناطق الشرقية.

وتكون الرياح متقلبة إلى شمالية شرقية باستثناء المنطقة الجنوبية والوسطى، حيث تكون متقلبة إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…