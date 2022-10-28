مشاركون في معرض المخابر والمعايرة: فرصة لتبادل الأفكار والاطلاع على الجديد في عالم الصناعة

دمشق-سانا

أكد مشاركون في معرض المخابر والمعايرة وخطوط الإنتاج ومعدات التعبئة والتغليف والطباعة BIG 4 SHOW بيغ فور شو أهمية المعرض الذي يشكل فرصة لهم لعرض منتجاتهم والترويج لها والتعرف على منتجات الشركات الأخرى وحاجات السوق.

مدير عام الشركة العامة للصناعات المعدنية بردى المهندس علي عباس أوضح في تصريح لمراسل سانا أن المشاركة فرصة لعرض الجديد من منتجات بردى التي غابت عن السوق المحلية فترة طويلة بسبب الحرب وهذا يندرج في إطار مساعيها لإعادة ألق اسمها كإحدى شركات القطاع العام الذي له وقع خاص في السوق المحلية حيث شملت معروضاتها أحدث الموديلات من البرادات والغسالات وأفران الغاز والمراوح والمدافئ والمكانس الكهربائية وفرامات اللحمة وصواعق الحشرات وغيرها.

رئيس قسم المبيعات في الشركة العامة للدهانات والصناعات الكيميائية أمية جهيدة حميدة بينت أن الشركة حريصة على المشاركة المستمرة في جميع المعارض ذات الصلة بمنتجاتها كون المعارض منصة تقدم فيها الشركات منتجاتها بأفضل المواصفات وبأسعار منافسة فضلاً عن اللقاءات التي تتم بين المشاركين وما ينتج عنها من توقيع عقود وتبادل للخبرات والاطلاع على الجديد في عالم الصناعة.

مدير عام الشركة العامة لصناعة الكابلات بدمشق المهندس عبد القادر القدور أوضح أن المعرض فرصة للقاءات المتنوعة الهادفة لَتطوير ودعم العملية الانتاجية خاصة في مرحلة إعادة الإعمار مبيناً أن ما يميز هذا المعرض هو الحضور اللافت لشركات القطاع العام ومنتجاتها المميزة والمتطورة الأمر الذي يدل على أن هذا القطاع ما زال صامداً وقطع أشواطاً بعيدة في مرحلة التعافي رغم كل ما تعرض له من أضرار أثناء الحرب.

المهندس حسام بكورة المشرف على جناح مركز الدراسات والبحوث العلمية أشار إلى أهمية التعاون مع القطاعين العام والخاص للتعرف على الاحتياجات وتلبيتها لافتاً إلى أن المعرض يمثل ملتقى للأفكار المتنوعة التي يلعب تطبيقها دوراً هاماً في عملية التنمية ورفع مستوى المقدرة الذاتية للنهوض بالصناعة.

من جهتها بينت المدير الفني في شركة ديماس للصناعات الدوائية الدكتورة سوزان ويس أن المعرض يحقق لهم إحاطة أوسع بمتطلبات العمل وتطويره ليكونوا جزءاً فعالاً في سوق الأدوية السورية وتلبية احتياجات القطاع الصحي حيث شملت معروضاتهم مجموعة من الأدوية الإسعافية والسيرومات والإمبولات والكبسولات والأقراص والمضغوطات وغيرها من مستلزمات المشافي والصيدليات.

الدكتور سامي عباس من شركة ساري للمواد والتجهيزات الطبية المتعاقدة مع شركة ريتون الإيرانية المنتجة للمحاليل والكواشف المخبرية أكد أهمية المشاركات الخارجية للدول الصديقة كونها تفسح المجال أمام إدخال منتجات جديدة إلى سورية بأسعار وجودة منافسة للبضائع الغربية ما يسهم في تخفيف الاستيراد ويعزز العلاقات التجارية أكثر.

ويضم المعرض مشاريع لخريجين في معهد دمشق المتوسط باختصاص ميكاترونيكس حيث يشارك محمد محرز بجهاز الكومبوستر الذي يحول الفضلات الغذائية والمخلفات الزراعية لسماد عضوي الكومبوست في 8 ساعات فقط وبين أنه قابل للتطبيق والتطوير ليعمل على مستوى مدينة بأكملها في حين تشارك جالا باكير وعلي حسان ومحمد نور الخليلي ومروى طافش بمشروع يوليد طاقة كهربائية نظيفة عن طريق الهواء المضغوط وأشاروا إلى الدعم الذي يقدمه لهم المعرض عبر إتاحة المشاركة لهم ما يزيد من ثقتهم بأنفسهم ويعطيهم دافعاً لمواصلة العمل بما يحقق الفائدة لهم وللمجتمع ككل.

وانطلقت فعاليات معرض BIG 4 SHOW بيغ فور شو الذي تنظمه المجموعة العربية للمعارض والمؤتمرات بالتعاون مع وزارة الصناعة يوم الأربعاء الماضي وتستمر حتى الأحد القادم بمشاركات تشمل 140 ماركة موزعة على 45 جناحاً ويفتح المعرض ابوابه للزوار من الساعة 5 مساء حتى 10 ليلاً وخدمة النقل إليه مؤمنة مجاناً من منطقة البرامكة أمام وكالة سانا ومن ساحة باب توما على مدار الساعة ضمن أوقات الزيارة.

لؤي حسامو

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