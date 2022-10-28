اندلاع عشرات الحرائق في إسبانيا جراء ارتفاع درجات الحرارة

مدريد-سانا

اندلعت عشرات الحرائق في شمال اسبانيا جراء ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة.

ونقلت رويترز عن وكالات الطوارئ الإقليمية الاسبانية قولها: إنه تم الإبلاغ عن 40 حريقاً في إقليم الباسك ومنطقتي أستورياس وكانتابريا الاسبانيتين بعد وصول درجات الحرارة إلى مستوى30 درجة مئوية، الأمر الذي زاد المخاوف بشأن تغير أنماط الطقس في أوروبا.

وتنبأت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الإسبانية أمس بأن يكون الشهر الجاري الأعلى حرارة في تاريخ البلاد.

وتشير الإحصاءات الصادرة عن الحكومة الاسبانية إلى أن هذا العام كان أسوأ عام حدثت فيه حرائق غابات في البلاد، حيث دمرت الحرائق260 ألف هكتار.

ووفقاً لبيانات مركز الأبحاث المشترك التابع للاتحاد الأوروبي أتت حرائق الغابات على مستوى أوروبا على775941 هكتاراً هذا العام، وهي ثاني أكبر مساحة مسجلة في التاريخ.

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