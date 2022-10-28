الصين تدعو واشنطن إلى اتباع سياسة نووية عقلانية ومسؤولة والمساهمة في السلام والأمن العالميين

بكين-سانا

دعت الصين مجدداً اليوم الولايات المتحدة إلى التخلي عن عقلية الحرب الباردة ومنطق الهيمنة، واتباع سياسة نووية عقلانية ومسؤولة والوفاء بمسؤوليتها الخاصة بهذا الصدد.

ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون ان في مؤتمره الصحفي اليوم: إن على واشنطن التخلي عن عقلية الحرب الباردة ومنطق الهيمنة، واتباع سياسة نووية عقلانية ومسؤولة والوفاء بمسؤوليتها الخاصة والأولية في نزع السلاح النووي والمساهمة في الاستقرار الاستراتيجي العالمي والسلام والأمن العالميين.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الصينية أن المراجعة الخاصة بأمريكا بشأن موقفها النووي للعام الجاري 2022 التي أصدرتها وزارة الدفاع الأمريكية أمس تنبثق بشدة من ‏الحرب الباردة وعقلية المحصل الصفري وهي تزيد من حدة المنافسة بين القوى الكبرى ومواجهة الكتلة وتستخدم الأسلحة النووية كأدوات لتعزيز أجندتها الجيوسياسية.

وأضاف وانغ: “إنه من الواضح أن هذا الأمر يتعارض مع رغبة العالم في منع نشوب حرب نووية أو سباق تسلح نووي” مؤكداً أن لدى الصين القدرة والثقة لحماية مصالحها الأمنية ولن ينجح الابتزاز النووي الأمريكي معها .

وجدد وانغ دعوة بلاده للتوصل لحل للأزمة الأوكرانية عن طريق المفاوضات منوهاً بهذا الصدد بالموقف الروسي الذي أبدى الاستعداد لإجراء المحادثات واستئناف المفاوضات مع كلا الجانب الأوكراني والأمريكي.

وأضاف المتحدث: “إن الصين ترحب بهذا وتأمل في أن تكثف الأطراف المعنية الجهود الدبلوماسية لحل الوضع في أقرب وقت ممكن من خلال المفاوضات والمسارات السياسية الأخرى”.

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