مباراة الوحدة والهومنتمن اللبناني في افتتاح بطولة كأس السوبر بكرة السلة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
بيسكوف: روسيا ستواصل مساعدة سورية في محاربة الإرهاب
2022-10-27
المقداد يتسلم نسخة من أوراق اعتماد شاهد أختر سفيراً مفوضاً وفوق العادة لجمهورية باكستان لدى سورية
2022-10-27
سورية تدين بشدة الاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهدف مزاراً في مدينة شيراز الإيرانية
2022-10-27
الدفاع الروسية: إرهابيو (النصرة) يعدون لاستفزازات باستخدام مواد سامة في إدلب
2022-10-27
(غرفة مع إطلالة).. فيلم سوري يحصد جائزة (مينتور) العربية
2022-10-27
إيران: اعتداءات الكيان الصهيوني المتكررة على سورية خرق صارخ للقانون الدولي
2022-10-26
السفير صباغ: سورية ترفض استخدام دول غربية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أداة لتحقيق أهداف معادية لها
2022-10-25
محليات
الداخلية تسير مركبة متنقلة في معرة النعمان لتقدم خدمات الشؤون المدنية للعائدين
2022-10-28
الجبهة الوطنية التقدمية تنعي أمين عام حزب الاتحاد الاشتراكي العربي صفوان القدسي
2022-10-28
انتهاء أعمال الجزء الأول من المرحلة الثانية لترميم قوس النصر الأثري في تدمر
2022-10-28
40 محاضرة باختصاصات مختلفة في المؤتمر السنوي العلمي للرابطة السورية للجراحة التجميلية
2022-10-28
صيانة السفن والبواخر في ميناء بانياس.. عمل دؤوب للإنجاز بأقصر وقت وأقل تكاليف
2022-10-28
أجواء مائلة للبرودة وضباب على المرتفعات الجبلية والداخلية
2022-10-28
الاتصالات توضح سبب تأخير الساعة 60 دقيقة في بعض الأجهزة الخلوية
2022-10-28
رياضة
فوز فريق الوحدة على الهومنتمن اللبناني في افتتاح بطولة كأس السوبر بكرة السلة
2022-10-28
انطلاق منافسات بطولة السويداء بكرة القدم لفئتي الأشبال والناشئين
2022-10-28
روما الإيطالي يفوز على هلسنكي الفنلندي في الدوري الأوروبي
2022-10-28
لاتسيو الإيطالي يفوز على ميتييلاند الدنماركي في الدوري الأوروبي
2022-10-27
الكاراز إلى ربع نهائي بطولة بازل للتنس
2022-10-27
بي إس في آيندهوفن الهولندي يفوز على أرسنال الإنكليزي في الدوري الأوروبي
2022-10-27
عبد القادر كردغلي مديراً فنياً لفريق تشرين بكرة القدم
2022-10-27
اقتصاد
مشاركون في معرض المخابر والمعايرة: فرصة لتبادل الأفكار والاطلاع على الجديد في عالم الصناعة
2022-10-28
التضخم في إيطاليا يبلغ أعلى معدل له منذ 1984
2022-10-28
التضخم في ألمانيا يصعد إلى مستويات قياسية
2022-10-28
المركزي الروسي يحسن توقعاته لأداء الاقتصاد الوطني
2022-10-28
استقرار أسعار الذهب
2022-10-28
النفط يغلق مرتفعاً وسط طلب قوي وتراجع مخاوف الركود
2022-10-28
التجارة الداخلية وغرفة تجارة دمشق تبحثان سبل تسهيل العمل التجاري
2022-10-27
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الشريط الإخباري
الداخلية تسير مركبة متنقلة في معرة النعمان لتقدم خدمات الشؤون المدنية للعائدين
الجبهة الوطنية التقدمية تنعي أمين عام حزب الاتحاد الاشتراكي العربي صفوان القدسي
انتهاء أعمال الجزء الأول من المرحلة الثانية لترميم قوس النصر الأثري في تدمر
أجواء مائلة للبرودة وضباب على المرتفعات الجبلية والداخلية
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مباراة الوحدة والهومنتمن اللبناني في افتتاح بطولة كأس السوبر بكرة السلة
2022-10-28
تصوير: قيس الدكاك
مباراة الوحدة والهومنتمن اللبناني
2022-10-28
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