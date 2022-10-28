فوز فريق الوحدة على الهومنتمن اللبناني في افتتاح بطولة كأس السوبر بكرة السلة

دمشق-سانا

فاز فريق الوحدة السوري على فريق الهومنتمن اللبناني بنتيجة 113-100 نقطة في افتتاح مباريات بطولة كأس السوبر بكرة السلة وذلك في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرض صالة الفيحاء الرياضية بدمشق وذلك لحساب المجموعة الأولى التي تضم أيضاً فريقي الاتحاد أهلي حلب والنواعير.

وتستكمل المجموعة الأولى مبارياتها غداً بلقاء الاتحاد أهلي حلب مع النواعير أما المجموعة الثانية بالبطولة والتي تضم فرق الكرامة والجلاء والجيش وليدرز اللبناني فتفتتح منافساتها غداً بلقاء الكرامة مع الجلاء يليه لقاء الجيش مع ليدرز.

وتلعب الفرق مع بعضها في الدور الأول من مرحلة واحدة في كل مجموعة على حدة على أن يتواجه في الدور ربع النهائي أول المجموعة الأولى مع رابع المجموعة الثانية وثاني المجموعة الثانية مع ثالث المجموعة الأولى وأول المجموعة الثانية مع رابع المجموعة الأولى وثاني المجموعة الأولى مع ثالث المجموعة الثانية.

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