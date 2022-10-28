التضخم في إيطاليا يبلغ أعلى معدل له منذ 1984

روما-سانا

أعلن مكتب الإحصاء الوطني الإيطالي استات أن التضخم في البلاد للشهر الحالي ارتفع إلى 11.9 بالمئة على أساس سنوي، حسب التقديرات الأولية وهو أعلى معدل منذ آذار 1984.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المكتب قوله في بيان اليوم: “إن هذا الارتفاع في معدل التضخم الذي كان 8.9 في أيلول جاء مدفوعا بارتفاع تكاليف الطاقة، جراء عواقب الأزمة الأوكرانية ووقف امدادات الغاز والنفط الروسيين”.

ووفق إحصاءات المكتب فإن أسعار الطاقة ارتفعت بنسبة 73.2 بالمئة في تشرين الأول الجاري، مقارنة بزيادة بلغت 44.5 بالمئة في الشهر الماضي”.

وأشارت إلى أن أسعار المواد الغذائية استمرت في الارتفاع بزيادة 13.1 بالمئة للشهر الحالي مقارنة بـ 11.4 بالمئة للشهر الماضي.

من جهته يتوقع بنك إيطاليا أن يرتفع معدل التضخم في البلاد بالمتوسط بنسبة 8.5 بالمئة في العام الجاري، قبل أن يتراجع مع استقرار أسعار الطاقة إلى 6.5 بالمئة في العام القادم و2.3 بالمئة في العام 2024.

وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة جورجيا ميلوني تعهدت بتقديم مساعدات إضافية للأسر والشركات التي تعاني بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

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