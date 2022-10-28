صحيفة أمريكية: الأزمة الاقتصادية قد تقوض مساعدات واشنطن لكييف

واشنطن-سانا

توقعت صحيفة واشنطن تايمز أن تؤدي الأزمة الاقتصادية في الولايات المتحدة إلى تغيير موقفي الحزبين الديمقراطي والجمهوري في البلاد في ملف تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها أنه مع ارتفاع تكلفة المساعدات الأمريكية إلى النظام في كييف وتأرجح الاقتصاد الأمريكي على شفا الركود بدأت التصدعات في الظهور بين الحزبين في مسألة توفير دعم قوي لهذا النظام.

واعتبرت الصحيفة أن أول علامة على وجود انقسام عميق كانت رسالة من 30 عضواً من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين الذين طالبوا الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتفاوض مع موسكو لإنهاء الصراع.

وأشارت الصحيفة إلى أن بعض الجمهوريين أيضاً أعلنوا أنهم سينهون تمويل نظام كييف إذا فازوا بالانتخابات.

ولفتت الصحيفة إلى أن مزاج الإدارة الأمريكية المتناقض يمكن أن ينعكس أيضاً على موقف دول الاتحاد الأوروبي موضحة أن الأوروبيين يخشون أن يؤدي احتمال فوز الجمهوريين بانتخابات التجديد النصفي في الكونغرس إلى قطع واشنطن لمساعداتها العسكرية والمالية لكييف ما يُقوض قدرة الاتحاد الأوروبي على دعم أوكرانيا.