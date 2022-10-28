بوتين: لا بد من تحسين وتطوير القوات المسلحة الروسية

موسكو-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الروسي أهمية تحسين وتطوير القوات المسلحة الروسية خلال وقت قصير.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن بوتين قوله خلال لقائه وزير الدفاع سيرغي شويغو: بناء على الخبرات من العملية العسكرية الخاصة نحتاج إلى التفكير ملياً، وإجراء تعديلات على بناء جميع مكونات القوات المسلحة بما في ذلك القوات البرية.

ونوه بوتين بجهود العسكريين الملتحقين بالقوات المسلحة، ووفائهم بالواجب وعزمهم الراسخ في الدفاع عن وطنهم روسيا.

بدوره أبلغ شويغو بوتين بانتهاء عملية التعبئة الجزئية لـ300 ألف شخص، مشيراً إلى أنه يتم إيلاء اهتمام خاص لإعداد وتدريب أولئك الذين تم تعبئتهم، قبل إرسالهم إلى مناطق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

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