الداخلية تسير مركبة متنقلة في معرة النعمان لتقدم خدمات الشؤون المدنية للعائدين

إدلب-سانا

بهدف تقديم الخدمات والتسهيلات للمواطنين العائدين إلى منازلهم في منطقة معرة النعمان بريف إدلب أعلنت وزارة الداخلية تجهيز مركبة متنقلة لتقديم كل خدمات الشؤون المدنية لهم.

وقالت الوزارة في إعلان تلقت سانا نسخة منه: “مع بدء عودة الأهالي إلى منازلهم في منطقة معرة النعمان بعد تحريرها من دنس الإرهاب تم تأمين مركبة متنقلة مجهزة بالمعدات والحواسيب والشبكة والكوادر البشرية لتقديم كل خدمات الشؤون المدنية وإرسالها إلى المنطقة لضمان حصول العائدين على وثائقهم بأيسر الطرق وأسرعها”.

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