التضخم في ألمانيا يصعد إلى مستويات قياسية

برلين-سانا

أعلن المكتب الإحصائي الألماني أن التضخم في البلاد للشهر الحالي بلغ مستوى قياسياً 10.4 بالمئة على أساس سنوي وفقاً للتقديرات الأولية.

وأوضح المكتب في بيان صحفي نقلته قناة أر تي الروسية أن التضخم للشهر الجاري تجاوز مستوى 10 بالمئة، وفقاً لما تم تسجيله الشهر الماضي.

ولفت المكتب إلى أن التضخم سجل في تشرين الأول العام الماضي في ظل ارتفاع أسعار الطاقة 43 بالمئة على أساس سنوي، فيما صعدت أسعار الطاقة في أيلول الماضي بنسبة 43.9 بالمئة.

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