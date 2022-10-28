نادي الأسير يحذر من تدهور الوضع الصحي للأسيرة عساف

القدس المحتلة-سانا

حذر نادي الأسير الفلسطيني اليوم من تدهور الحالة الصحية للأسيرة أزهار عساف في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد النادي في بيان اليوم نقلته وكالة وفا الفلسطينية أن الأسيرة عساف تُعاني من مشاكل صحية أبرزها مشاكل عصبية ومشاكل في السمع والنظر جراء ممارسات الاحتلال التعسفية بحقها وفي مقدمتها الإهمال الطبي المتعمد مطالباً الجهات الحقوقية والإنسانية الدولية بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى المرضى من معتقلات الاحتلال.

ولفت نادي الأسير إلى أن الأسيرات يُواجهن أوضاعاً مأساوية في المعتقلات وعلى عدة مستويات وخاصة أن مجموعة منهن يعانين من مشاكل صحية وهن بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة.

يُذكر أن الأسيرة عساف من قرية الجيب شمال غرب مدينة القدس معتقلة منذ الحادي عشر من أيلول الماضي وتقبع إلى جانب 32 أسيرة في معتقل الدامون.

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