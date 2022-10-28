الرئاسة الفلسطينية: الاحتلال يصعد من جرائمه لتحقيق أهدافه الاستعمارية

القدس المحتلة-سانا

أكدت الرئاسة الفلسطينية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تُصعّد من جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته لتحقيق أهدافها الاستعمارية مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأدانت الرئاسة في بيان اليوم نقلته وكالة وفا الفلسطينية جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين والتي كان أحدثها جريمة القتل التي ارتكبتها قواته فجر اليوم وأدت إلى استشهاد فلسطينيين اثنين جنوب نابلس لافتة إلى أن إمعان الاحتلال في انتهاكاته واعتداءاته المتواصلة سيجر المنطقة إلى المزيد من أجواء التوتر ما يهدد بانفجار الأوضاع.

وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية في وقت سابق اليوم المجتمع الدولي بفتح تحقيق فوري في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني مؤكدة أن غياب المساءلة والمحاسبة الدولية يشجعه على الإفلات المستمر من العقاب.

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