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إعادة تأهيل مدرستين في ريف درعا

2022-10-28

درعا-سانا

أنهت دائرة الأبنية المدرسية في مديرية تربية درعا أعمال إعادة تأهيل مدرسة كوم الرمان في منطقة اللجاة ومدرسة محجة بريف درعا بدعم وتمويل من إحدى المنظمات الدولية العاملة في المحافظة.

وذكر رئيس دائرة الأبنية المدرسية المهندس راضي الوني في تصريح لمراسل سانا أن مدرسة كوم الرمان تتبع لمجمع إزرع التربوي وشملت الأعمال المنفذة التدعيم الإنشائي وأعمال الإكساء للطابق الأرضي والمرافق الصحية والسور وتقديم المقاعد الدراسية والطاولات الصفية ووسائل النظافة مبيناً أن الطاقة الاستيعابية للمدرسة التي تم وضعها بالخدمة تبلغ 240 تلميذاً وتلميذة.

وأضاف الوني: إن الأعمال في مدرسة محجة الثالثة للتعليم الأساسي شملت التدعيم الإنشائي البسيط، وكامل أعمال الإكساء وأعمال العزل وصيانة السور والمرافق الصحية وصيانة 60 مقعداً وتقديم بعض أنواع الأثاث ووسائل النظافة العامة مبيناً أن الطاقة الاستيعابية للمدرسة تبلغ 680 تلميذاً وتلميذة.

 

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