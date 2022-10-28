انطلاق منافسات بطولة السويداء بكرة القدم لفئتي الأشبال والناشئين

السويداء-سانا

انطلقت اليوم على أرض الملعب الصناعي بمدينة المزرعة الرياضية بالسويداء منافسات بطولة المحافظة بكرة القدم لفئتي الأشبال والناشئين.

وأسفرت النتائج عن فوز فريق العربي على العمال بفئة الأشبال 3-1 وبالناشئين 8-صفر لحساب المجموعة الثانية بينما تعادل فريق الرحى مع أكاديمية ايسات 2-2 بفئة الأشبال لحساب المجموعة الثالثة.

وتتنافس في بطولة محافظة السويداء بكرة القدم لفئتي الأشبال والناشئين 10 فرق وزعت على ثلاث مجموعات ضمت الأولى فرق شهبا ولاهثة ودوما والثانية العربي والعمال والقريا والثالثة الرحى وأكاديمية ايسات وصلخد والشبيبة بحيث يتأهل في نهاية مبارياتها للدور الثاني أبطال المجموعات وصاحب أفضل مركز ثان فيها.

عمر الطويل

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