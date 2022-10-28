الجبهة الوطنية التقدمية تنعي أمين عام حزب الاتحاد الاشتراكي العربي صفوان القدسي

دمشق-سانا

نعت القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية عضو القيادة المركزية؛ أمين عام حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الكاتب والمفكر العربي صفوان القدسي الذي وفاته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز 82 عاماً.

والمفكر القدسي من مواليد دمشق عام 1940 حاصل على شهادة الإجازة في الفلسفة من جامعة دمشق.

شغل الراحل منصب أمين تحرير مجلة المعرفة من عام 1972 إلى 1974 ثم رئيس تحريرها من عام 1974 إلى 1978 كما شغل منصب رئيس تحرير مجلة الموقف الأدبي من عام 1980 وحتى عام 1981.

وأصبح القدسي عضواً في مجلس الشعب عام 1977 وعين بمنصب وزير دولة عام 1978 وانتخب أميناً عاماً لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي عام 1983 وكان عضواً في القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية منذ العام 1981.

وشغل القدسي منصب رئيس المؤتمر العام للأحزاب العربية كما أنه عضو في اتحاد الكتاب العرب وله 11 مؤلفاً في السياسة والتاريخ والفكر المعاصر.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency