إصابة فتى فلسطيني بجروح جراء اعتداء الاحتلال على مظاهرة كفر قدوم

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم بينهم فتى، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة قرية كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان شرق قلقيلية في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية، واعتدت على الفلسطينيين المشاركين في المظاهرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام، ما أسفر عن إصابة فتى بجروح والعشرات بحالات اختناق.

وتشهد قرية كفر قدوم مظاهرات مستمرة ضد الاحتلال يومي الجمعة والسبت، باتت تشكل جزءاً من الحياة العامة في القرية، التي التهم جدار الفصل العنصري والاستيطان أراضيها.

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