الجيش الروسي يدمر مراكز قيادة ومستودعات أسلحة أوكرانية ويسقط مروحية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها المسلحة استهدفت ودمرت خلال الساعات الـ 24 الماضية مئات المنشآت والمواقع العسكرية الأوكرانية، بينها مراكز قيادة ومستودعات أسلحة، إضافة إلى إسقاط مروحية من طراز (مي 8).

وقال المتحدث باسم الوزارة الفريق إيغور كوناشينكوف في إحاطة إعلامية اليوم: إن القوات الأوكرانية شنت هجوما على مواقع القوات الروسية في محيط بيريستوفوي بمنطقة خاركوف، وتم صده والقضاء على أكثر من 150 جندياً مهاجماً، وتدمير دبابة واحدة وخمس مركبات قتال مشاة وأربع ناقلات جند مدرعة وتسع شاحنات بيك آب صغيرة.

وذكر كوناشينكوف أن القوات الروسية أفشلت هجوماً للقوات الأوكرانية باتجاه تشيرفونوبوفكا في جمهورية لوغانسك، وقضت على أكثر من 50 جندياً، ودمرت دبابتين وثلاث عربات قتالية مصفحة وسيارتين عسكريتين.

وفي القطاع الجنوبي من جمهورية دونيتسك وفقاً لكوناشينكوف، هاجمت مجموعة تكتيكية تابعة للقوات الأوكرانية مواقع القوات الروسية في محيط فريميفكا، غير أن الأعمال العسكرية ونيران المدفعية الروسية أجبرت العدو على الانسحاب إلى مواقعه الأصلية بعد أن خسر أكثر من 30 عسكرياً ودبابة ومركبتين قتاليتين مصفحتين وشاحنة بيك آب.

وأضاف كوناشينكوف: إن القصف المدفعي الروسي وضربات طيران الجيش على محور نيكولاييف كريفوي روغ أدت إلى دحر احتياطيات القوات الأوكرانية المتقدمة من العمق، وكذلك مجموعات التخريب المتحصنة بالقرب من خط التماس، كما تم القضاء على أكثر من 180 جندياً أوكرانياً وتدمير ثماني مركبات قتال مصفحة وست مركبات عسكرية خاصة.

وذكر كوناشينكوف أن ضربات القوى الجوية العملياتية والتكتيكية وطيران الجيش وقوات الصواريخ والمدفعية أدت لتدمير ستة مواقع قيادة للقوات الأوكرانية في محيط بلدات كوبيانسك بمنطقة خاركوف، ونيفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية وتورسكوي وسفيرسك وزفانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وفي مدينة نيكولاييف، إضافة إلى استهداف 74 وحدة مدفعية في مرابضها ومراكز تجمع القوى العاملة والمعدات العسكرية في 167 مقاطعة.

ولفت كوناشينكوف إلى أن عمليات الجيش الروسي أسفرت أيضاً عن تدمير خمسة مستودعات ذخيرة للقوات الأوكرانية في بلدات فيسيولوي بجمهورية دونيتسك الشعبية ودافيدوف برود ونوفايا كامينكا بمنطقة خيرسون، وفي مدينة نيكولاييف، كما تم إسقاط مروحية من طراز (مي-8)، تابعة لسلاح الجو الأوكراني بوسائط الدفاع الجوي في محيط نوفايا كامينكا بمنطقة خيرسون، إضافة إلى اعتراض ثلاث مسيرات في أجواء نيكولسكوي وبيريسلاف في ضواحي خيرسون، وإسقاط ست قذائف من راجمات الصواريخ (هيمارس) و(أوراغان) فوق بلدات نوفايا كاخوفكا وتوكاريفكا بمنطقة خيرسون وبوكروفسكوي بجمهورية دونيتسك.

وحسب كوناشينكوف تم منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تدمير 326 مقاتلة و164 مروحية و2356 مسيرة و383 نظام صواريخ مضاد للطائرات و6130 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى و876 مركبة من راجمات الصواريخ المتعددة و3532 وحدة مدفعية ميدان وهاون وكذلك 6823 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.

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