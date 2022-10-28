40 محاضرة باختصاصات مختلفة في المؤتمر السنوي العلمي للرابطة السورية للجراحة التجميلية

دمشق-سانا

الجراحة والمعالجات التجميلية للوجه والجسم وعلاج وترميم الحروق والتشوهات الخلقية وأورام الجلد، أهم محاور المؤتمر السنوي العلمي للرابطة السورية للجراحة التجميلية والترميمية والحروق الذي يقام في فندق شيراتون بدمشق.

ويهدف المؤتمر بشكل رئيسي إلى نقل مستجدات الجراحات التجميلية إلى الأطباء الاختصاصيين والمقيمين وفق ما أوضحه رئيس الرابطة السورية للجراحة التجميلية والترميمية والحروق الدكتور وائل البرازي، مشيراً إلى أن البرنامج العلمي يتضمن 40 محاضرة متنوعة ومتكاملة وجديدة في اختصاصات مختلفة.

بدوره أوضح رئيس شعبة الجراحة التجميلية في مشفى ابن النفيس أمين سر الرابطة الدكتور رزق الفروح أن محاضرته تسلط الضوء على الجراحة الترميمية، وإغلاق شراع الحنك عبر استخدام شريحة من اللسان لإغلاق الفتحة، مشيراً إلى أن هذه العملية صعبة ومزعجة للمريض وتستخدم في حال عدم الحصول على نتائج جيدة عبر استخدام الطرق الأخرى من العلاج.

ويشارك في المؤتمر الاختصاصي في الجراحة التجميلية من فرنسا الدكتور فراس زريقي بمحاضرتين، الأولى تتحدث عن تنظيم قوانين مهنة الجراحة التجميلية وكيفية ضبطها، أما الثانية عن التقنيات الحديثة في ترميم عقابيل الحروق بتكنولوجيا عالية لإعادة الجلد إلى حالته الطبيعية.

وأقيمت أمس على هامش المؤتمر ورشة عمل تعتبر الأولى من نوعها لرفع مستوى التدريب والأداء حسب المشرف على الورشة الاختصاصي في الجراحة الترميمية في المملكة المتحدة الدكتور علي غانم، لافتا إلى أنها استهدفت 50 طبيباً وطبيبة من اختصاصات مختلفة، واستمرت لمدة 11 ساعة وتضمنت جانباً نظرياً وعملياً حول كيفية التعامل مع المريض وكيفية التصرف في حال حدوث أي اختلاطات، والحفاظ على الهوية الوجهية والحصول على أفضل النتائج بأقل خطورة ممكنة.

ويرافق المؤتمر معرض طبي يتضمن أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية المتعلقة بالجراحة التجميلية، إضافة إلى منتجات عدد من شركات الصناعات الدوائية التجميلية.

راما رشيدي

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