ضبط بحق مسلخ بلدي في اللاذقية لمخالفات بذبح أغنام العواس

اللاذقية-سانا

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية ذبائح غنم من أنثى العواس في المسلخ البلدي بحي العربية، تبين بالكشف الحسي وجود إحداها ميتة قبل الذبح بفترة طويلة و3 غيرها لديها إصابات مرضية، مع مخالفة ذبح الأغنام في المسلخ.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس أحمد زاهر في تصريح لـ سانا أن المديرية ضبطت ضمن المسلخ 25 رأس أنثى عواس، منها 18 مذبوحة ومعلقة ومجوفة، إضافة إلى غنمة مذبوحة ومجوفة وبالفحص الحسي والعيني تبين وجود ازرقاق شديد في جميع أجزاء الذبيحة، وهذا يدل على أنها ميتة قبل الذبح بفترة طويلة.

ولفت زاهر إلى أنه من ضمن الذبائح شوهدت أيضا ذبيحتان من أنثى العواس مجوفتان وبالفحص تبين وجود إصابة لديهما بالتهاب كبد شديد مع وجود بؤر متكيسة وتضخم في العقد البلغمية ووجود سوائل متجبنة داخلهما.

ووفق زاهر وجد ضمن المسلخ ست إناث عواس حية، كانت معدة للذبح، لافتاً إلى أن جميع أغنام الإناث المذبوح والحي لا تحتوي على أي أرقام تدل على هويتها أو أي علامة على الأذن تدل على أنها كانت تحتوي على حلقات أرقام.

وأكد مدير التجارة الداخلية أنه تم إتلاف أربع إناث مذبوحة، ومعدة للبيع بمحضر تقرير طبيب بيطري وحسب الأصول وإرجاع الإناث غير المذبوحة إلى صاحبها لعدم وجود قرار لجنة تنسيق خاص بها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين موجوداً إلى فرع الأمن الجنائي باللاذقية لاستكمال التحقيقات.

فاطمة ناصر

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