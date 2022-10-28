أكسينوف: إكمال عملية إجلاء سكان خيرسون من الضفة اليسرى لنهر دنيبر

موسكو-سانا

أعلن رئيس جمهورية القرم الروسية سيرغي أكسينوف أن عملية إجلاء سكان خيرسون من الضفة اليسرى لنهر دنيبر اكتملت.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن أكسينوف قوله على قناته الرسمية في تطبيق تليغرام: “أصبح المعبر فارغاً، حيث تم الانتهاء من العمل على تنظيم رحيل السكان من الضفة اليسرى لنهر (دنيبر) إلى مناطق آمنة في روسيا”، لافتاً إلى أنه التقى بموظفي محطة الطاقة النووية في زابوروجيه ورصد الوضع العام في منطقة المحطة.

وكانت سلطات منطقة خيرسون الروسية أعلنت بدء إجلاء السكان من المدينة إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر في الـ 18 من الشهر الجاري، وذلك إثر معلومات حول هجوم وشيك للقوات المسلحة الأوكرانية.

بدورها أعلنت نائب رئيس إدارة منطقة خيرسون يكاتيرينا غوباريفا أن منطقتها جاهزة لتقديم أدلة على عدوان أوكرانيا عليها بما في ذلك قصف البنية التحتية المدنية إلى الأمم المتحدة.

وأوضحت قائلة في تصريح لسبوتنيك: “توجد لدينا حقائق وأدلة على العدوان، ويجب طرح هذه القضية في هيئات الأمم المتحدة التي يتوجب عليها إيقاف القصف وخطط القوات الأوكرانية للقضاء على السكان المدنيين والبنية التحتية لمنطقة خيرسون”.

وأضافت: في الوقت ذاته ليس هناك الكثير من الثقة بالمجتمع الدولي، لأن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لديها حق استخدام الفيتو في الأمم المتحدة.

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