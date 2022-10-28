الخارجية الفلسطينية تطالب المحكمة الجنائية الدولية ببدء تحقيق فوري بجرائم الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية بالبدء الفوري بتحقيقاتها في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن غياب المساءلة والمحاسبة الدولية يشجعه على الإفلات المستمر من العقاب وارتكاب المزيد من الجرائم.

وأكدت الخارجية في بيان لها اليوم نقلته وكالة وفا، أن جريمة القتل التي ارتكبتها قوات الاحتلال فجر اليوم، وأدت إلى استشهاد الفلسطينيين عماد أبو رشيد ورمزي سامي زبارة جنوب نابلس تأتي في ظل تصعيد انتهاكاته المتواصلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإمعاناً بجرائمه بحق الفلسطينيين تحت غطاء ودعم أمريكي مطلق، ما يهدد بتفجير الأوضاع في المنطقة.

وشددت الخارجية على أن كل جرائم الاحتلال لن تقهر الشعب الفلسطيني، ولن تفتت من عزيمته بالاستمرار بنضاله لنيل حقوقه وحريته.

وكانت قوات الاحتلال أطلقت الرصاص فجر اليوم تجاه سيارة يستقلها ثلاثة فلسطينيين قرب حاجز حوارة العسكري، ما أدى الى استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة الثالث بجروح.

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