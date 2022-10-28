استقرار أسعار الذهب

لندن-سانا

استقرت أسعار الذهب في نطاق ضيق اليوم ،بعد أن ساد الحذر قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع المقبل الذي يحظى باهتمام كبير، بحثاً عن أي إشارات حول تراجع وتيرة ارتفاع أسعار الفائدة.

وذكرت رويترز أن أسعار الذهب لم تشهد تغييرا يذكر في المعاملات الفورية، وبلغت 62ر1663 دولاراً للأوقية، في حين ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1 بالمئة إلى 1666.30 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 19.44 دولاراً للأونصة.

واستقر البلاتين عند 960.13 دولاراً، لكنه ارتفع بأكثر من اثنين بالمئة خلال الأسبوع الماضي ،وزاد البلاديوم 0.3 في المئة إلى 1946.63 دولاراً ،لكنه يتجه نحو تراجع أسبوعي بأكثر من ثلاثة بالمئة.

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