القوات العراقية تقضي على إرهابي في محافظة ديالى

بغداد-سانا

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي القضاء على إرهابي خطير من تنظيم “داعش” في محافظة ديالى شرق العاصمة بغداد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية واع عن الجهاز قوله في بيان: “إن قوة أمنية من جهاز مكافحة الإرهاب، نفذت أمس عملية نوعية في قرية المخيسة بمحافظة ديالى، قامت خلالها بنصب كمين محكم لإرهابي خطير من “داعش” وتمكنت من القضاء عليه”.

وأشار البيان إلى أن المذكور كان خطط ونفذ عملية إرهابية في منطقة العبارة بالمحافظة نفسها، أسفرت عن مقتل ضابط برتبة مقدم في الجيش العراقي.

وكانت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية أعلنت أمس الأول القبض على 6 إرهابيين من تنظيم “داعش” في العاصمة بغداد.

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