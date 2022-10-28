دا سيلفا يتقدم على بولسونارو قبل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بالبرازيل

برازيليا-سانا

أظهرت نتائج استطلاع حديث اتساع الفارق بين المرشح الرئاسي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ومنافسه الرئيس المنتهية ولايته جايير بولسونارو قبل ثلاثة أيام من الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بالبرازيل.

وحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد داتافولها ونشرت نتائجه أمس وفق وكالة فرانس برس فقد حصل لولا دا سيلفا على 53 بالمئة من دعم الناخبين مقابل 47 بالمئة لبولسونارو، وذلك مقارنة بـ 52 بالمئة و48 بالمئة على التوالي في الأسبوع السابق.

وتستثني الأرقام الناخبين الذين يعتزمون التصويت بورقة بيضاء أو غير صالحة والذين يمثلون خمسة بالمئة من المستطلعين حسب تقديرات معهد داتافولها، فيما تبلغ نسبة الناخبين الذين لم يحسموا رأيهم بعد 2 بالمئة فقط.

وكان لولا دا سيلفا الذي تولى رئاسة البرازيل بين عامي 2003 و 2010 قد حصل في الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت في الثاني من الشهر الجاري على ما نسبته 48 بالمئة من الأصوات مقابل 43 بالمئة لبولسونارو.

وسيتواجه المرشحان في مناظرة أخيرة مساء اليوم.

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