روما الإيطالي يفوز على هلسنكي الفنلندي في الدوري الأوروبي

هلسنكي-سانا

فاز فريق روما الإيطالي على مضيفه هلسنكي الفنلندي بهدفين مقابل هدف واحد في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي.

افتتح فريق روما التسجيل عن طريق لاعبه تامي أبراهام في الدقيقة 41 ليدرك فريق هلسنكي التعادل عن طريق بيرباريم هيتماج في الدقيقة 54 ومن ثم جاء فوز روما بنيران صديقة بعد أن سجل المدافع آرتو هوسكونن هدفاً بالخطأ في مرماه في الدقيقة 62 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع فريق روما رصيده إلى 7 نقاط ليتقدم إلى المركز الثاني وينعش آماله في بلوغ الدور التالي من المسابقة مستفيدا من خسارة فريق لودوغوريتس البلغاري في عقر داره أمام مضيفه ريال بيتيس الإسباني ليتجمد رصيد الفريق البلغاري عند 7 نقاط أيضاً.

وسيتنافس روما ولودوغوريتس على البطاقة الأخيرة عندما يتواجهان في الجولة الأخيرة في العاصمة الإيطالية بينما يتصدر ريال بيتيس ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة وضمن تأهله إلى الدور التالي للمسابقة في حين ودع هلسنكي المسابقة بعد أن تجمد رصيده عند نقطة وحيدة ويحتل المركز الرابع والأخير.

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