النفط يغلق مرتفعاً وسط طلب قوي وتراجع مخاوف الركود

طوكيو-سانا

ارتفعت اسعار النفط أكثر من دولار للبرميل عند الإغلاق مواصلة صعودها في اليوم السابق بنحو ثلاثة بالمئة إذ طغى التفاؤل بشأن صادرات النفط الخام الأمريكية القياسية وإشارات إلى تلاشي مخاوف الركود على القلق بشأن ركود الطلب في الصين.

وذكرت رويترز أن خام برنت أغلق مرتفعا 1.27 دولاراً أو 1.3 بالمئة إلى 96.96 دولاراً للبرميل بينما اختتم خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي التعاملات على ارتفاع 1.17 دولاراً أو ما يعادل 1.3 بالمئة إلى 89.08 دولاراً للبرميل.

وارتفع النفط الخام في وقت مبكر من العام الجاري مع اقتراب خام برنت من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 147 دولاراً في آذار الماضي قبل أن يتراجع في الآونة الأخيرة بسبب المخاوف الاقتصادية.

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