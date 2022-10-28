مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين بحادث طعن في ميلانو الإيطالية

روما-سانا

قتل شخص وأصيب أربعة آخرون بينهم لاعب كرة القدم الإسباني بابلو ماري جراء حادث طعن بسكين في مركز تجاري قرب مدينة ميلانو الإيطالية.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية انسا أن “إيطاليا يبلغ من العمر 46 عاماً يعاني على ما يبدو مشاكل نفسية طعن خمسة أشخاص في أساغو على أطراف مدينة ميلانو ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين بجروح” مشيرة إلى أنه تم اعتقاله على الفور بعد الحادثة.

ولفتت الوكالة إلى أن الشرطة فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادثة.

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