لاتسيو الإيطالي يفوز على ميتييلاند الدنماركي في الدوري الأوروبي

روما-سانا

فاز فريق لاتسيو الإيطالي على ضيفه ميتييلاند الدنماركي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم في المرحلة الخامسة من مباريات المجموعة السادسة ضمن منافسات الدوري الأوروبي لكرة القدم.

افتتح فريق ميتييلاند التسجيل عن طريق لاعبه غوستاف ايساكسون في الدقيقة الثامنة من زمن اللقاء ليرد فريق لاتسيو بالتسجيل عن طريق لاعبيه سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وبيدرو رودريغيز في الدقيقتين 36 و58 على التوالي.

وبهذه النتيجة انفرد فريق لاتسيو بصدارة المجموعة مؤقتا برصيد 8 نقاط في حين تجمد رصيد مييتلاند عند 5 نقاط في مؤخرة الترتيب.

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