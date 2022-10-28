مجلس النواب العراقي يمنح الثقة للحكومة الجديدة

بغداد-سانا

منح مجلس النواب العراقي الثقة للحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني مرشح قوى الإطار التنسيقي وإئتلاف إدارة الدولة.

وصوت المجلس اليوم في جلسة ترأسها رئيسه محمد الحلبوسي على البرنامج الحكومي ومنح الثقة للحكومة المكونة من 21 وزيراً يمثلون جميع الكتل النيابية والسياسية ما عدا الكتلة الصدرية وكتلة امتداد المستقلة.

وتولى فؤاد حسين حقيبة وزارة الخارجية وطيف سامي حقيبة المالية وعبد الأمير الشمري حقيبة الداخلية وحيان عبد الغني حقيبة النفط وثابت سعيد محمد رضا حقيبة الدفاع.

وتضمن البرنامج الحكومي الذي قدمه السوداني خططاً واقعية لمعالجة الأزمات في ميادين الصناعة والزراعة والتجارة والعمل والشؤون الاجتماعية والمياه والحفاظ على المال وتطوير آليات إنتاج وتصنيع وتصدير النفط إضافة إلى مكافحة الفساد وتحقيق التوازن في علاقات العراق الإقليمية والدولية.

وضمت التشكيلة الوزارية ثلاث وزيرات هن طيف سامي للمالية وايفان فائق للهجرة والمهجرين وهيام عبود للاتصالات.

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