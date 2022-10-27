الأمن التونسي يقبض على ثلاثة إرهابيين في ولاية بنزرت

تونس-سانا

أعلنت قوات الأمن التونسية إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين في ولاية بنزرت شمال البلاد.

ونقلت صحيفة الشروق التونسية عن وزارة الداخلية التونسية قولها في بيان اليوم: إن “الوحدات التابعة لإدارة الاستعلامات والأبحاث وإدارة مكافحة الإرهاب تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص لتورطهم في قضايا ذات صبغة إرهابية وانتمائهم إلى تنظيم “داعش” الإرهابي، وصادر بحقهم أحكاماً بالسجن”، مشيرة إلى أنه سيتم إحالة الموقوفين إلى القضاء المختص بعد انتهاء التحقيقات معهم.

وكانت قوات الأمن التونسية قبضت في السادس عشر من الشهر الجاري على أربعة إرهابيين في ولاية بنزرت.

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