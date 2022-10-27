السفارة الروسية لدى باريس تطالب السلطات الفرنسية بمعاقبة أوكرانيين اعتدوا على مواطنين روس

باريس-سانا

أدانت السفارة الروسية في باريس بشدة اعتداء عدد من الأوكرانيين على مواطنين روس في نورماندي تروفيل.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن السفارة قولها في بيان اليوم: إنها “تدين بشدة أي أعمال عدوانية ضد الروس بغض النظر عن مصدرها”، مطالبة السلطات الفرنسية بمعاقبة الجناة ومنع تكرار وقوع حوادث مشابهه يتعرض خلالها المواطنون الروس للخطر على أراضي فرنسا.

وأضافت السفارة: إن الحادث الفظيع الذي وقع في نورماندي تروفيل شكل دليلاً واضحاً على الإرهاب العدواني تجاه الروس، والذي تجلى من قبل بعض المهاجرين الأوكرانيين في فرنسا، وقد تم إرسال مذكرة رسمية إلى وزارة الخارجية الفرنسية تطالب بالتحقيق في الحادث.

بدورهم أكد دبلوماسيون روس لوكالة تاس أن مجموعة من الأوكرانيين هاجموا مواطنين روس في سوق تروفيل للأسماك، ثم حاولوا ملاحقتهم في الفندق الذي يعيشون فيه.

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