خدمات صحية شاملة قدمتها مديريتا صحة ريف دمشق وحمص للمهجرين

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الصحة أن كوادرها في مديريتي صحة ريف دمشق وحمص قدمت كامل الفحوصات الطبية اللازمة والخدمات الصحية للمهجرين السوريين القادمين من مخيمات اللجوء في لبنان للعودة إلى مناطقهم الآمنة والمحررة من الإرهاب.

وأوضحت الوزارة في بيان لها تلقت سانا نسخة منه أن الخدمات التي قدمت للمهجرين شملت كامل لقاحات الأطفال لحمايتهم من أمراض الطفولة الخطرة مع وجود فرق الترصد التغذوي وسيارات الإسعاف والعيادات المتنقلة.

وأشارت الوزارة في بيانها الى أنه تم استكمال اللقاحات الروتينية المدرجة ضمن برنامج التلقيح الوطني لـ 67 طفلاً، واللقاحات الداعمة ضد أمراض الحصبة وشلل الاطفال لـ 168 طفلاً، وتلقيح امرأة ضد مرض الكزاز إضافة لإجراء 256 معاينة طبية مع إعطاء الدواء اللازم للعلاج لكل من تطلب حالته الصحية ذلك.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency