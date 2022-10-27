إلقاء القبض على عدد من أفراد شبكة تمتهن تهكير الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي باللاذقية

دمشق-سانا

ألقى فرع الأمن الجنائي في اللاذقية القبض على عدد من أفراد شبكة تمتهن تهكير الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، بقصد الابتزاز والتشهير والإساءة لأصحابها.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه وردت معلومات إلى الفرع المذكور حول وجود شبكة تدير مجموعات وحسابات وهمية على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بقصد تهديد ضحاياها ونشر صورهم والإساءة والتشهير بسمعتهم وتلفيق الأكاذيب والإشاعات، وتهكير حسابات وإعادتها بهدف تحقيق مكاسب مادية كبيرة.

وبينت الوزارة أنه نتيجة المتابعة الدقيقة وجمع المعلومات تمكن قسم مكافحة جرائم المعلوماتية بالفرع من القبض على شخصين من أفراد الشبكة وبتدقيق أوضاعهما تبين وجود 4 إذاعات بحث بحق أحدهما بجرائم معلوماتية، كما عثر ضمن أجهزتهما الخليوية على مجموعة تسمى “شرطة الفيسبوك”، إضافة إلى 30 حساباً آخر و7 صفحات و4 مجموعات، جميعها تستخدم للابتزاز والتشهير والإساءة.

وبينت الوزارة أنه من بين المجموعات مجموعة باسم “أخطاء عمليات التجميل” تديرها امرأة اعترفت بعد القبض عليها بنشر صور وإشاعات وافتراء وتلفيق أكاذيب، وبالإساءة لسمعة أطباء ومحامين وغيرهم وابتزازهم بمبالغ مالية كبيرة لقاء عدم التشهير بهم أو فضح خصوصياتهم بالاشتراك مع أشخاص متوارين أغلبهم فتيات بعضهن خارج القطر.

وأكدت الوزارة أن التحقيقات مستمرة، والأبحاث جارية عن المتوارين لكشف باقي المتورطين، وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص.

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