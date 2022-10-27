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الاحتلال التركي يعتدي بالمدفعية على قريتين شمال غرب الحسكة

2022-10-27

الحسكة-سانا

اعتدت قوات الاحتلال التركي بالمدفعية على قريتي السدية ودادا عبدال في ناحية أبو راسين بريف الحسكة الشمالي الغربي.

وذكرت مصادر محلية لمراسل سانا في الحسكة أن مدفعية الاحتلال التركي قصفت اليوم قريتي السدية ودادا عبدال في ناحية أبو راسين بالحسكة ما تسبب بأضرار مادية في منازل الأهالي وممتلكاتهم.

ولفتت المصادر إلى أن أعمدة الدخان التي شوهدت في أحياء قرية دادا عبدال ناتجة عن الاعتداء التركي الذي تسبب باحتراق أحد محركات الديزل وخزانات وقود منزلية عائدة للأهالي.

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