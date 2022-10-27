من حديث الرئيس الأسد خلال زيارته لمعمل غاز جنوب المنطقة الوسطى

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
المقداد يتسلم نسخة من أوراق اعتماد شاهد أختر سفيراً مفوضاً وفوق العادة لجمهورية باكستان لدى سورية
2022-10-27
سورية تدين بشدة الاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهدف مزاراً في مدينة شيراز الإيرانية
2022-10-27
الدفاع الروسية: إرهابيو (النصرة) يعدون لاستفزازات باستخدام مواد سامة في إدلب
2022-10-27
(غرفة مع إطلالة).. فيلم سوري يحصد جائزة (مينتور) العربية
2022-10-27
إيران: اعتداءات الكيان الصهيوني المتكررة على سورية خرق صارخ للقانون الدولي
2022-10-26
السفير صباغ: سورية ترفض استخدام دول غربية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أداة لتحقيق أهداف معادية لها
2022-10-25
مباحثات سورية عمانية لتعزيز التعاون في القطاع الصحي
2022-10-25
محليات
إلقاء القبض على عدد من أفراد شبكة تمتهن تهكير الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي باللاذقية
2022-10-27
الاحتلال التركي يعتدي بالمدفعية على قريتين شمال غرب الحسكة
2022-10-27
الحرارة حول معدلاتها غداً وتحذير من تشكل الضباب في مناطق عدة
2022-10-27
مجلس الشعب يقر مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات
2022-10-27
افتتاح صالة بيع جديدة للمؤسسة الاجتماعية العسكرية في القدموس
2022-10-27
التربية تصدر التعليمات الخاصة ببرنامج التلقيح المدرسي لهذا العام
2022-10-27
تزويد وسائط النقل العامة (السرافيس) بمادة المازوت الجمعة والسبت وأيام العطل الرسمية
2022-10-27
رياضة
عمال حماة يتعادل مع الجهاد في دوري الدرجة الأولى بكرة القدم
2022-10-27
حماة تقيم سباقاً للدراجات بمشاركة 75 لاعباً ولاعبة من عدة محافظات
2022-10-27
نتائج ملفتة للاعبي سورية في ختام البطولة العربية للشطرنج للفئات العمرية
2022-10-27
الصينية لي بينغ جيه تحطم الرقم القياسي العالمي لسباق 400 متر حرة بالأحواض القصيرة
2022-10-27
بايرن ميونخ يفوز على برشلونة في دوري أبطال أوروبا
2022-10-26
تنفيذية إدلب تُكرم 35 رياضياً متفوقاً في مختلف الألعاب
2022-10-26
لاعبة منتخب سورية لكرة الطاولة هند ظاظا تحرز المركز الأول ببطولة مصر الدولية
2022-10-26
اقتصاد
التجارة الداخلية وغرفة تجارة دمشق تبحثان سبل تسهيل العمل التجاري
2022-10-27
الزراعة تحدد أسعار الغراس المنتجة لدى مراكزها
2022-10-27
زراعة ريف دمشق: زيادة المساحات المزروعة للموسم القادم بـ 5 آلاف هكتار
2022-10-27
البنك المركزي الأوروبي يرفع مجدداً أسعار الفائدة لمكافحة التضخم
2022-10-27
الثلاثاء القادم… ملتقى فرص العمل في دمشق
2022-10-27
السورية للتجارة باللاذقية تستجر 261 طن تفاح من الفلاحين مباشرة
2022-10-27
بدء موسم زراعة محصول الشعير في السويداء
2022-10-27
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الشريط الإخباري
التجارة الداخلية وغرفة تجارة دمشق تبحثان سبل تسهيل العمل التجاري
الاحتلال التركي يعتدي بالمدفعية على قريتين شمال غرب الحسكة
مجلس الشعب يقر مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات
تزويد وسائط النقل العامة (السرافيس) بمادة المازوت الجمعة والسبت وأيام العطل الرسمية
المقداد يتسلم نسخة من أوراق اعتماد شاهد أختر سفيراً مفوضاً وفوق العادة لجمهورية باكستان لدى سورية
الرئيس الأسد يشارك بإطلاق المرحلة الأولى من تشغيل الضواغط التوربينية في معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى
وزارة الخارجية تطلق خدمة الحجز الإلكتروني لمراجعة الإدارة القنصلية
افتتاح مركز التدريب المهني لقطاع التشييد والبناء في حلب بعد إعادة تأهيله
سورية تدين بشدة الاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهدف مزاراً في مدينة شيراز الإيرانية
الإسكان العسكرية تعلن عن رغبتها بالتعاقد مع عدد من خريجي الجامعات والمعاهد والعمال المهنيين
من حديث الرئيس الأسد خلال زيارته لمعمل غاز جنوب المنطقة الوسطى
2022-10-27
من حديث الرئيس الأسد خلال زيارته لمعمل غاز جنوب المنطقة الوسطى
2022-10-27
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