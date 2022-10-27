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عمال حماة يتعادل مع الجهاد في دوري الدرجة الأولى بكرة القدم

2022-10-27

حماة-سانا

انتهت مباراة فريقي عمال حماة والجهاد بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، والتي جرت على أرض الملعب الصناعي بحماة في ختام مباريات الجولة الثانية من ذهاب دوري أندية الدرجة الأولى بكرة القدم للرجال لصالح المجموعة الرابعة.

وكانت مباريات هذه المجموعة شهدت فوز فريق خطاب على مورك 4-3 وبقي بالصدارة برصيد ست نقاط، فيما يحتل عفرين المركز الثاني بأربع نقاط.

وتضم المجموعة الرابعة أندية خطاب ومورك وعمال حماة والجهاد وعفرين والساحل تتنافس فيما بينها ذهاباً وإياباً لضمان المركزين الأول والثاني المؤهلين للدور الثاني.

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