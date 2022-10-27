الرئيس عون: ملف ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة تقني

بيروت-سانا

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أن إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة عمل تقني ليست له أي أبعاد سياسية أو مفاعيل تتناقض مع السياسة الخارجية التي ينتهجها لبنان في علاقاته مع الدول.

واعتبر عون في تصريح بعد توقيعه اليوم رسالة تحمل موافقة لبنان على نتائج المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود الجنوبية أن “هذا الإنجاز يمكن لبنان من أن يصبح دولة منتجة ومصدرة للغاز والنفط بعد استكمال أعمال الحفر والتنقيب في الحقول الجنوبية بدءاً بحقل قانا، الأمر الذي يفعل الاقتصاد ويعيد الثقة الدولية بلبنان فضلاً عن توفيره فرصة عمل جديدة للشباب اللبناني”.

وكان عون أعلن في الـ 13 من الشهر الجاري موافقة بلاده على اعتماد الصيغة النهائية لعرض ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع فلسطين المحتلة، مؤكداً أنها تتجاوب مع مطالب لبنان وتحافظ على حقوقه في ثروته الطبيعية.

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