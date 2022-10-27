بينغ: الصين مستعدة للعمل مع واشنطن على أساس الاحترام المتبادل

بكين-سانا

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى تعزيز التواصل والتعاون بين الصين والولايات المتحدة.

وأكد شي في رسالة وجهها خلال حفل العشاء السنوي للجنة الوطنية للعلاقات الأمريكية الصينية لعام 2022، أن “تحسن العلاقات الثنائية بين الجانبين سيسهم بشكل كبير في الاستقرار والسلام والتنمية العالمية”، مشدداً على أن بلاده “مستعدة للعمل مع واشنطن، على أساس الاحترام المتبادل والتعايش السلمي بما يحقق الربح للجانبين”.

من جانب آخر أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ اليوم، رداً على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكين بأن الصين تحاول تسريع الاستيلاء على تايوان، أن حل هذه القضية شأن داخلي صيني، مشددة على أن بلادها على استعداد لخلق مساحة واسعة لإعادة التوحيد السلمي، بحيث لا تترك أي مساحة لأشكال مختلفة من الأنشطة الانفصالية.

وأوضحت ماو أن “تايوان جزء من الصين، وبالتالي ليست الصين هي التي تحاول تغيير الوضع الراهن، وإنما الأنشطة الانفصالية لسلطات الحزب الديمقراطي التقدمي من أجل استقلال تايوان، وتشويه الولايات المتحدة وتزييفها لمبدأ الصين الواحدة”.

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