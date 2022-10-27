لبنان والعراق يدينان الهجوم الإرهابي في مدينة شيراز الإيرانية

بيروت-بغداد-سانا

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية الهجوم الإرهابي الذي استهدف مزاراً دينياً في مدينة شيراز، جنوب إيران أمس.

ودعت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم، نقلته الوكالة الوطنية للإعلام إلى محاكمة ومعاقبة المسؤولين عن هذا العمل الإجرامي المرفوض، وأعربت عن تعازيها الحارة للحكومة والشعب الإيرانيين، ولعائلات الضحايا.

كما أدانت وزارة الخارجية العراقية الهجوم الإرهابي المذكور.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، نقلته وكالة الأنباء العراقية واع: “إننا إذ نجدد موقف حكومة العراق الثابت من الإرهاب والعنف وأيديولوجيا التطرف، نشاطر حكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية ألم الحزن في هذه الأوقات، ونقدم التعازي الصادقة لعائلات الضحايا”.

وكان إرهابي من تنظيم (داعش) أطلق النار أمس على المواطنين داخل مزار أحمد بن موسى الكاظم شاهجراغ في مدينة شيراز، ما أدى إلى ارتقاء 15 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، وإصابة 27 شخصاً بجروح، فيما ألقت قوات الأمن القبض على الإرهابي المهاجم.

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