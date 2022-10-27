الزراعة تحدد أسعار الغراس المنتجة لدى مراكزها

دمشق-سانا

حددت وزارة الزراعة سعر الغراس المثمرة المنتجة لدى المشاتل والمراكز الزراعية لموسم 2022-2023، والجاهزة للبيع سواء للغراس المطعمة والبذرية والعقل والفسائل أو المزروعة ضمن كيس.

وحددت الوزارة سعر الغرسة المطعمة من التفاح والإجاص والخوخ والدراق واللوز والتوت والمشمش والجارنك بـ 2500 ليرة، وسعر غرسة “التفاح والإجاص والخوخ والدراق واللوز والمشمش والتوت بكيس وغراس الحمضيات والكرمة والكرز والكاكي بـ 3000 ليرة، والجوز بـ 3500 ليرة، والفستق الحلبي بكيس بـ 6500 ليرة، ودون كيس بـ 6000 ليرة.

وفيما يخص الغراس البذرية، حدد القرار سعر غراس الفستق الحلبي ملش واللوز بكيس والمشمش بكيس والأكي دنيا والنخيل البذري والزفير والمحلب والتوت والجوز الملش بـ 2000 ليرة، والفستق الحلبي والجوز بكيس والأفوكادو بـ 2500 ليرة، واللوز الملش والمشمش الملش بـ 1500 ليرة.

وحددت أسعار عقل وفسائل الزيتون والعناب بـ 2500 ليرة، والجارنك والكرمة المجزرة والكيوي والوردة الشامية بكيس بـ 2000 ليرة، والتين والرمان والتوت والوردة الشامية ملش بـ 1500، وعقلة كرمة أصل أمريكي بطول 1 م دون تجذير، وقلم تطعيم الفستق الحلبي بـ 500 ليرة، وبالنسبة للغراس الحراجية حددت الوزارة سعر الغرسة الحراجية بكيس صغير بـ 1000 ليرة، وبكيس وسط بـ 1200 ليرة، وبكيس كبير 1800 ليرة، والأرز والشوح واللذاب والكستناء والبندق بكيس صغير بـ 2000 ليرة، والوسط بـ 2500 ليرة، والكبير بـ 3000 ليرة، والنباتات الطبية والعطرية 1000 ليرة.

وكانت الوزارة حددت بدء موسم بيع وتوزيع الغراس المثمرة المزروعة بكيس اعتباراً من الـ 1 من تشرين الثاني المقبل، والغراس المثمرة الملش اعتباراً من الـ 15 منه، حسب طبيعة كل منطقة، ويستمر حتى الـ 31 من آذار2023، كما حددت بدء موسم بيع وتوزيع الغراس الحراجية اعتباراً من 1-11-2022 ولغاية 31-5-2023.

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