غروشكو: روسيا تسعى إلى شفافية التحقيق في الهجوم الذي استهدف خطي السيل الشمالي

موسكو-سانا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو أن روسيا تجري حوارا مع الدول التي تجري التحقيق في الهجوم الإرهابي على خطي أنابيب نقل الغاز الروسي “السيل الشمالي 1و2″، وستسعى للمشاركة فيه.

ونقل موقع روسيا اليوم عن غروشكو قوله اليوم رداً على سؤال صحفي: نصر على المشاركة في التحقيق وسنسعى إلى شفافيته، مضيفاً: نحن على اتصال مع جميع الأطراف التي تجري التحقيق، ونعتبره أمراً مهماً بشكل مبدئي.

وأضاف غروشكو: لقد أشرنا إلى أن إلحاق الضرر بالبنية التحتية الحيوية في العديد من العقائد والمفاهيم الاستراتيجية للدول الغربية، هو بمثابة هجوم مسلح، مشيراً إلى أن هذا الهجوم يعتبر جدياً للغاية ليس فقط من حيث ضمان أمن الطاقة، بل من حيث التدابير الأمنية بالمعنى الحقيقي للكلمة.

وكان خطا نقل الغاز الروسي إلى أوروبا “السيل الشمالي 1 و2” عبر بحر البلطيق تعرضا في الـ 26 من أيلول الماضي إلى تفجير إرهابي، فيما أكدت وزارة الخارجية الروسية أنها لن تعترف بنتائج أي تحقيق حول هذا الهجوم لا تكون موسكو طرفاً فيه.

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