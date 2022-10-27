روسيا تدعو الغرب للتأثير على نظام كييف للتخلي عن أخطر مغامرة

موسكو-سانا

دعت وزارة الخارجية الروسية الدول الغربية للتأثير على نظام كييف للتخلي عن أخطر مغامرة ومنع استخدام القنبلة القذرة والابتزاز باستخدام السلاح النووي، لأن ذلك قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي اليوم : إننا ندعو الغرب إلى التأثير في من يرعاهم في أوكرانيا للتخلي عن هذه المغامرة التي تعد الأكثر خطورة، ومنع استخدام القنبلة القذرة وليس هذه المغامرة فحسب بل كل تلك الخطوات والإجراءات التي تنطوي على ابتزاز نووي لأن كل هذا يؤدي إلى عواقب لا رجعة فيها وموت أعداد كبيرة من الأبرياء.

وأشارت زاخاروفا إلى أن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي يريد بجنون بدء مواجهة نووية ولهذا الغرض قصف بانتظام محطة زابوروجيه للطاقة النووية، مبينة أنه أقدم على ذلك لأنه كانت يعتقد أن مثل هذه الخطوة قد تتبعها مجموعة من الإجراءات الغربية الأمر الذي من شأنه أن يدفع العالم إلى حافة كارثة نووية، ولما جنبت الحماية الروسية للمحطة الكارثة يحضر الآن لاستخدام قنبلة نووية قذرة، بهدف اتهام روسيا باستعمال أسلحة دمار شامل وشن حملة قوية ضدها.

وأوضحت زاخاروفا أن الغرب لا يسعى لوقف إراقة الدماء بل يعمل لإطالة أمد الصراع في أوكرانيا للاستفادة من عقود تسليح بالمليارات ولاختبار الأسلحة الحديثة على الأراضي الأوكرانية.

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