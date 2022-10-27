زراعة ريف دمشق: زيادة المساحات المزروعة للموسم القادم بـ 5 آلاف هكتار

ريف دمشق-سانا

أعلنت مديرية الزراعة في محافظة ريف دمشق زيادة المساحات المخططة لزراعة الخضار للموسم القادم بنحو ألفي هكتار للخضار الشتوية وألف هكتار للخضار الصيفية وألفي هكتار للمحاصيل الحقلية الشتوية.

وأوضح مدير زراعة ريف دمشق المهندس عرفان زيادة في تصريح لمراسلة سانا أن الهدف من زيادة المساحات المخصصة للخضار الصيفية والشتوية والمحاصيل الحقلية هو استثمار الاراضي القابلة للزراعة غير المستثمرة واستثمار الأراضي المشجرة التي تعرضت للقطع واليباس ريثما تتم إعادة تشجيرها.

وأشار إلى أن إجمالي المساحة المخططة في المحافظة لزراعة القمح تبلغ 17255 هكتاراً فيما يبلغ إجمالي المخطط للشعير 13514 هكتاراً وإجمالي المساحة المخططة لزراعة الذرة 640 هكتاراً.

وفيما يخص البطاطا أكد زيادة أن المساحة المخططة للزراعة مماثلة للعام الماضي كون زراعة البطاطا في ريف دمشق محدودة وأغلبها يزرع كعروة صيفية، وتتوزع المساحة في قطنا 753هكتاراً والحرمون 104 هكتارات والزبداني 58 هكتاراً وفي يبرود 129 هكتاراً والكسوة 288 هكتاراً والتل 40 هكتاراً.

يشار إلى أن إجمالي المساحة الزراعية المروية في المحافظة يبلغ 38574 هكتاراً منها 30362 هكتاراً مخصصاً للزراعة الشتوية المروية و6948 للزراعة الصيفية المروية فيما يبلغ إجمالي المساحة الزراعية البعلية 23506 هكتارات.

سفيرة إسماعيل

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