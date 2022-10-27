مستجدات الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل في ورشة تخصصية بدمشق

دمشق-سانا

معلومات نظرية وعملية حول مستجدات الطب الفيزيائي وإعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بعد تركيب الأطراف الصناعية لهم، وآلية تصنيع الأطراف للبتور فوق الركبة بنظم “أي سي”، محاور الورشة التدريبية المقامة حاليا في مركز إعادة التأهيل والأطراف الصناعية في مجمع ابن النفيس الطبي بدمشق.

ويشارك بالورشة التي تختتم غداً وتقيمها وزارة الصحة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر عدد من فنيي تصنيع الأطراف الصناعية من مراكز دمشق وحمص والقامشلي التابعة لمديريات الصحة، ومدرسي المعهد التقاني الصحي بدمشق وفق مديرة المركز الدكتورة رفيف ضحية التي أشارت إلى أن التدريب قدم من قبل خبراء دوليين، منوهة بأهميته لتقديم خدمات لمراجعي مراكز تركيب الأطراف بجودة أفضل.

ولفتت الدكتورة ضحية إلى أن المركز أقام بداية الشهر الجاري ورشة تدريبية نوعية لتشخيص وعلاج القدم “القفداء الروحاء” بطريقة “بونسيتي”، تضمنت برنامجاً عملياً استفاد منه 15 طفلاً وطفلة لديهم هذا التشوه الخلقي، وتتم حالياً متابعة العلاج لباقي الأطفال بشكل مجاني، في مركز خصص حديثاً ضمن شعبة الجراحة العظمية بمشفى ابن النفيس، من قبل اختصاصيي الجراحة العظمية والطب الفيزيائي وإعادة التأهيل، الذين شاركوا بالورشة وتلقوا تدريبا وفق أحدث الأساليب العالمية.

وأكدت ضحية أهمية الورشات لتعزيز مهارات العاملين الصحيين في هذا المجال، موضحة أن المركز يقدم خدمات تصنيع وإصلاح الأطراف الصناعية وتأهيل إعاقات الأطفال الحركية والعلاج بالأمواج الصادمة مجاناً.

وأشار عدد من المستفيدين من الورشة إلى أهمية استمرار التدريب للاطلاع على مستجدات الطب الفيزيائي وتطوراته، وتبادل الخبرات مع المدربين ولا سيما في الجانب العملي عبر عرض عدد من الحالات السريرية.

يشار إلى أن الورشة بدأت في الـ 16 من الشهر الجاري، حيث يقيم المركز مجموعة ورشات تدريبية على مدار العام.

راما رشيدي

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