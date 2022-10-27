تركيب خط إنتاج جديد في مخبز ازرع بريف درعا

درعا-سانا

أنهى فرع الهلال الأحمر العربي السوري في درعا بالتعاون مع فرع المؤسسة السورية للمخابز تركيب خط إنتاج جديد في مخبز ازرع الآلي.

وذكر رئيس فرع الهلال الأحمر الدكتور أحمد المسالمة في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الخط الجديد يستفيد منه نحو 50 ألف مواطن، لافتاً إلى أن الطاقة الإنتاجية له تصل إلى 4 آلاف رغيف في الساعة الواحدة، أي بحدود 570 ربطة بعد اكتمال عملية تجريبه.

مدير فرع المؤسسة السورية للمخابز المهندس حميدي الخليل أوضح أن الخط الجديد في طور التجريب الأولي، مؤكداً أن الإنتاج يتم بالجودة المطلوبة، ومن شأن الخط الجديد أن يؤمن احتياجات ازرع، وبعض القرى المحيطة.

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